Кум Путіна Медведчук заявив, що домовився з терористами про звільнення 4 полонених. СПИСОК

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Медведчук заради піару "Опоплатформи" вирішив за домовленістю з кумом звільнити чотирьох українських полонених - трьох військових і одного цивільного. Звучать пафосні заяви. Видати збираються тих, кого, на думку супротивника, їм не шкода. Тих, хто сидить у полоні порівняно недовго", - зазначив він.

"Максим Горяїнов - старшина 53-ї бригади, потрапив в полон 22 травня, коли машина з вісьмома військовослужбовцями ЗСУ проїхала наші блокпости і приїхала в полон до ворога. А ось його 7 товаришів не видають.

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Яків Веремейчик з 14-ї бригади потрапив у полон в травні 2018 разом з Юрієм Євтушком. За первинними даними, їх з напарником підозрювали в переході на сторону ворога. Однак у Веремейчика залишилася сім'я, дружина, двоє дітей, вони підтримують контакт. Сім'я впевнена, що бійців захопили вночі, коли вони були в секреті. Євтушка видавати не збираються.

Дмитро Великий потрапив у полон у вересні 2016- го. Про нього мало що відомо, в базі розшуку "миротворця" значився як дезертир.

Едуард Міхєєв - цивільний, у жовтні 2017 го його звинуватили в "державній зраді" і співпраці з СБУ в Луганську", - розповів Бутусов.

"Тобто Медведчук робить собі рекламу, але не видають всіх, кого Україна намагається звільнити довгі роки, наприклад, Богдан Пантюшенко з 1-ї танкової бригади в полоні з 18 січня 2015 го року. Але військовополонені давно стали політичною іграшкою для Медведчука і Путіна. Росія знову порушує всі свої зобов'язання - знову ми бачимо, що Путін відмовляється здійснювати обмін всіх на всіх. Не затверджені навіть списки на обмін. Замість цього Медведчук бере для забави чотирьох заручників, щоб пропіарити себе на виборах. До речі, виходить, що статус перемовника і право на прямі рейси в Москву не потрібні Медведчуку, щоб звільняти полонених. Виявляється, він і так може домовитися", - резюмував журналіст.