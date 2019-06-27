Політв'язень Балух оголосив голодування в російській колонії: вимагає зустрічі з українським консулом, повернення йому Псалтиря і теплої білизни, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Про це пише російська "Новая газета" з посиланням на адвоката Данила Бермана, передає Цензор.НЕТ.

"Насамперед, оскільки мені стало відомо, що мій підзахисний перебуває в штрафному ізоляторі, я поцікавився причиною цього. Як з'ясувалося, перше покарання до нього було застосовано відразу ж після прибуття з етапом до Твері ще в середині березня. В Керчі Балуху обіцяли відправити разом із ним його верхній одяг, але не відправили. І коли після прибуття до Твері він вийшов зі столипінського вагону, вартовий кинув моєму підзахисному якусь куртку. Володимир Григорович відмовився одягати чужий одяг. Після чого конвойний недбало кинув: "Що ж ви сюди всі такі зачаровані приїжджаєте? От засунемо тебе головою в унітаз, і будеш як усі! "За цю відмову взяти куртку Балух отримав 15 діб ШІЗО. З них 14 він відбув у Твері, а в останній день його відправили в Торжок, в ІК-4", - розповів адвокат.

За його даними, всього у виправній колонії Балух був у ШІЗО вже 5 разів: "Чотири рази по 15 днів, один раз 12. При цьому у всіх випадках підстави для поміщення в ШІЗО, - навіть якщо допустити, що всі ці порушення були, - мали незначний характер і вже точно не повинні були стати причиною для отримання такого суворого покарання".

Для прикладу Берман навів причини, через які політв'язня відправляють у ШІЗО: "Не привітався з кимось зі співробітників, хоча Володимир Григорович це заперечує, і, з його слів, ситуація була така: підбігає співробітник - ти зі мною не привітався. "Я ж тебе не бачив", - відповідає Балух. І вітається. А той - вже пізно. Таких випадків "непривітання" було два. Ціна - місяць ШІЗО. Потім підставою для ШІЗО стала складка на комірі куртки, задерся він, чи що - і Балух отримав нові 15 діб. Наступний випадок: погано почувався, присів на шконку, навіть не ліг, - виписали ще п'ятнадцять. Ну і востаннє: почувався погано, головний біль, озноб, судячи з усього, тиск мучить (він, до речі, кілька разів під час розмови зі мною замовкав і просто хапався за голову, стискав її, видно було, як людині погано і боляче), Балух звернувся до конвойного з проханням викликати лікаря. На що конвойний сказав, ладно, іди, зараз вирішимо. Володимир Григорович прийшов ліг на шконку. І - нові 15 діб. Інші ув'язнені, які мають провинии набагато важчі, отримують значно менші серйозні покарання: ставлять такого на "ластівку" на годину-дві - і пішов назад. Навіть якщо комусь і призначається ШІЗО, то на значно менші терміни".

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"Він не визнав себе винним, відстоював свою позицію, не хоче миритися ні з якими порушеннями закону щодо себе, тоді як інші зеки змирилися. Ну і до політв'язнів завжди буде ставлення суворіше - для науки іншим. Його просто намагаються "загасити" в цій колонії. Балух небезпідставно вважає, що як тільки другого липня закінчиться цей термін перебування в ШІЗО, його відразу ж знову туди помістять або застосовуватимуть інші форми покарання, наприклад, зарахувавши в злісні порушники режиму, переведуть у ПКТ. Нинішнє утримання в ШІЗО фактично перетворилося для Балуха в справжні, не вигадані тортури - у нього відібрали теплу білизну і светр. В ізоляторі і так холодно, а в Тверську область прийшла днями прохолодна погода з дощем. Володимир Григорович радів, що його підняли на зустріч зі мною в слідчий кабінет, де він міг нарешті зігрітися. І ще - у Балуха в колонії в Керчі був Псалтир, який пройшов цензуру і був весь час із ним, але в Торжку через абсолютно невідомі причини Псалтир у нього забрали. Мало того, що промерзає до кісток, він не може помолитися так, як йому зручно це зробити. На неприпустимість позбавлення людини права виконувати релігійні обряди, до чого, без сумніву, належить і право на молитву, неодноразово прямо вказував ЄСПЛ, але, мабуть, ІК-4 в Торжку він не указ", - додав адвокат.

"Я виконав доручення рідних Володимира Григоровича, його сестри Надії, передав різні їхні побажання. Крім того, оскільки стан здоров'я Балуха, про який повідомляли нечисленні публікації в ЗМІ, вселило побоювання кардіологів, мене попросили лікарі високої кваліфікації поставити йому низку спеціальних запитань. Він на ці запитання відповів у перший день нашої зустрічі, я передав відповіді лікарям, і ці відповіді стурбували їх ще більше. Тепер ось ми намагаємося домогтися відвідування Володимира Григоровича лікарем - кардіологом високої кваліфікації. Заяву на прохід фахівця Балух уже написав - так потрібно за правилами внутрішнього розпорядку. І питання допуску лікаря залежить цілком і повністю від начальника колонії", - додав Берман.

"Ну і тепер найголовніше. 25 червня, коли я прийшов до Володимира Григоровича, він уже знав, що до нього безуспішно намагався пробитися консул його країни. До цього Балух двічі подавав заяву, що якщо до нього не допустять консула України, то він оголосить голодування. Оскільки адміністрація всі ці заяви проігнорувала, Володимир Григорович повідомив мені, що з вечора 25 числа починає голодування. Мене ця заява схвилювала, я вирішив відвідати його і наступного дня, 26 червня, - спеціально, щоб довідатися про стан його здоров'я і справ. Зустрів він мене радісно - можна було поговорити і знову погрітися в кабінеті. Підтвердив, що перестав приймати їжу і передав мені письмове повідомлення для адміністрації про початок голодування. Володимир Григорович вимагає повернути Псалтир, теплу білизну і светр. І я вам так скажу: навіть якщо за правилами в ШІЗО не можна мати теплу білизну, нехай я буду виглядати непрофесійно, але мені плювати на ці правила, бо я знаю, що метою покарання не має бути приниження людської гідності і прямі знущання", - акцентував адвокат.

Повідомлення Володимира Балуха про початок голодування.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що адміністрація Тверської колонії в Росії не дозволила українському консулу зустрітися з Балухом.

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Нагадуємо, так званий суд в окупованому Криму визнав Балуха "винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 000 рублів (близько 4600 гривень)". Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був на його подвір'ї.

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Іншу справу проти активіста "порушено" через заяви так званого начальника ізолятора тимчасового тримання в окупованому селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. Водночас сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього. Зрештою, окупанти засудили українського активіста Балуха до 5 років колонії за другою кримінальною справою.

14 вересня заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балуха в СІЗО Сімферополя сильно побили, після чого у нього болить голова і печінка. У пенітенціарній установі побиття заперечували.

Раніше Балух на знак протесту оголошував голодування 19 березня 2018 року.