"Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети", - Бірюков про обшуки ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це колишній радник міністра оборони і кандидат в народні депутати Юрій Бірюков написав на сторінці в Facebook.
"Такий вигляд мали наші будинки і квартири в 2014 році, коли всією країною ми екстрено одягали армію, тягали каски і броники, аптечки і форму. Здавалося, що це вже в минулому, здавалося, що це вже позаду. Так ось. Це - здавалося", - пише він, супроводжуючи свій пост низкою фотографій.
Далі він повідомляє, що слідчі ДБР закінчили обшуки в Головному управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України сьогодні вранці.
"Ні, вони не знайшли гроші або злата-срібла. Ні, вони не знайшли ніяких компроматів. А вони і не шукали. Слідчі ДБР вилучили оригінали всієї робочої документації, всіх технічних умов (ТУ), всі зразки-еталони на підставі яких проводиться контроль якості, всі комп'ютери з документацією на розробку", - повідомляє Бірюков.
За його словами, від сьогодні Міністерство оборони України не має права купувати або брати на склади жодного елемента речового забезпечення.
Від сьогодні Міністерство оборони України не має право купувати каски і бронежилети. Зовсім. Взагалі. Крапка. Кілька тижнів видача форми буде йти зі складів, запаси є. Так, за рахунок резерву, за рахунок того, що армія змогла відтворити - адже запасів на початок війни не було, все було розпродано. А потім, панове-волонтери, знову ми, знову ми. Починаємо готуватися.
Можна було зробити копії, благо МФУшки там були. Можна було запросити копії офіційно, і вони б були б вислані. Можна було б завантажити документацію прямо з сайту МО, благо вона там опублікована. Але ні, вилучили оригінали, а це ключове для оголошення нових закупівель або приймання вже закупленого раніше", - зазначає Бірюков.
"І ще один момент. Такий собі Портнов написав вчора про те, що це його "привіт Порошенку". Цікавий привіт - вилучення комп'ютерів з усіма матеріалами науково-дослідної роботи. Далі ці всі комп'ютери ... де ... а матеріали ... Росія? За один місяць ми відкинуті на 15 років назад, і знову нашу армію готують до капітуляції. Ось тут я прошу репост", - написав він.