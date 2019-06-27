"Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети", - Бірюков про обшуки ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це колишній радник міністра оборони і кандидат в народні депутати Юрій Бірюков написав на сторінці в Facebook.

"Такий вигляд мали наші будинки і квартири в 2014 році, коли всією країною ми екстрено одягали армію, тягали каски і броники, аптечки і форму. Здавалося, що це вже в минулому, здавалося, що це вже позаду. Так ось. Це - здавалося", - пише він, супроводжуючи свій пост низкою фотографій.



















Далі він повідомляє, що слідчі ДБР закінчили обшуки в Головному управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України сьогодні вранці.

"Ні, вони не знайшли гроші або злата-срібла. Ні, вони не знайшли ніяких компроматів. А вони і не шукали. Слідчі ДБР вилучили оригінали всієї робочої документації, всіх технічних умов (ТУ), всі зразки-еталони на підставі яких проводиться контроль якості, всі комп'ютери з документацією на розробку", - повідомляє Бірюков.

За його словами, від сьогодні Міністерство оборони України не має права купувати або брати на склади жодного елемента речового забезпечення.

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Від сьогодні Міністерство оборони України не має право купувати каски і бронежилети. Зовсім. Взагалі. Крапка. Кілька тижнів видача форми буде йти зі складів, запаси є. Так, за рахунок резерву, за рахунок того, що армія змогла відтворити - адже запасів на початок війни не було, все було розпродано. А потім, панове-волонтери, знову ми, знову ми. Починаємо готуватися.

Можна було зробити копії, благо МФУшки там були. Можна було запросити копії офіційно, і вони б були б вислані. Можна було б завантажити документацію прямо з сайту МО, благо вона там опублікована. Але ні, вилучили оригінали, а це ключове для оголошення нових закупівель або приймання вже закупленого раніше", - зазначає Бірюков.

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"І ще один момент. Такий собі Портнов написав вчора про те, що це його "привіт Порошенку". Цікавий привіт - вилучення комп'ютерів з усіма матеріалами науково-дослідної роботи. Далі ці всі комп'ютери ... де ... а матеріали ... Росія? За один місяць ми відкинуті на 15 років назад, і знову нашу армію готують до капітуляції. Ось тут я прошу репост", - написав він.