Доведення до суду справи роботодавця, який покинув помирати українця-заробітчанина в лісі, - це виняток із правил, - Голіневич

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".

Зазначається, що доведення до суду ситуації, коли польський роботодавець залишила вмирати українця, - виняток із правил. Українці, особливо які нелегально працевлаштовані за кордоном, залишаються безправними.

За словами глави компанії, яка спеціалізується на працевлаштуванні за кордоном Юлії Голіневич, саме резонанс довкола випадку смерті українця призвів до того, що справа дійшла до суду.

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"Якби не було цього галасу, якби його не знайшли, якби його не впізнали і не почали піднімати свідків, які могли підтвердити це - ніхто б ніколи і не дізнався, що ця людина там працювала, за винятком позначки на митниці, що він перетнув кордон", - повідомила вона.

За словами експерта, в цій ситуації, зазвичай, краще захищений роботодавець, адже він перебуває на території своєї країни.

Як повідомлялося раніше, тіло 36-річного заробітчанина з України Василя Чернея знайшли в Польщі місцеві лісники. Як з'ясувала поліція, чоловік працював на столярному виробництві - в спекотному і курному приміщенні. Знепритомнів на роботі або від нападу епілепсії, або від токсичних випарів лаків і фарб. Однак роботодавець не викликала "швидку" і чоловіка вивезли в ліс. Дії роботодавця шокували навіть поляків. В Україні у загиблого залишилася дружина і троє неповнолітніх дітей. Його родині довелося збирати гроші, щоб перевезти тіло додому.