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27.06.19 17:35

"Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету", - Зеленський поскаржився на Клімкіна. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на брифінгу в Києві.

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"Мені дуже не подобається як діє, а точніше бездіє Верховна Рада. Я не буду перераховувати провалені наші рішення і призначення. Я наведу останній скандальний приклад. Спочатку вони не звільняють міністра закордонних справ Клімкіна. При цьому Клімкін публічно заявив, що йде і хоче піти у відставку... Ми даємо кандидатуру Вадима Пристайко і вони провалюють це рішення... Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету ", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про відповідь ноті, яку відправив український МЗС.

Крім того, Зеленський звернувся до президента РФ з вимогою звільнити українських моряків.

"У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - сказав глава держави російською мовою.

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