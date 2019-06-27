Поліцейські і Нацгвардія не йдуть зі Станиці Луганської і стежитимуть за безпекою, правопорядком і українським суверенітетом, - Артем Шевченко. ФОТО

Про це в Фейсбуці написав глава департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

5 травня минулого 2018 року за участю Арсена Авакова, Миколи Чечоткіна, Позивного Маршала (Євгена Жукова), Сергія Князєва та екс-командувача НГУ Аллєрова було відкрито оновлений і повністю оснащений відділ поліції у Станично-Луганському. На його стіні - пам’ятні таблички на честь 5ти загиблих у боях за цей населений пункт міліціонерів з добровольчого батальйону ще міліції Чернігів. Окрім них тут у 2014-му загинуло чимало захисників Украіни з інших підрозділів.

Я не знаю деталей перемовин контактної групи щодо розведення армійських сил у цьому районі, але сили МВС України - Національна поліція України і Національна гвардія України - нікуди звідти не відходять і пильнуватимуть безпеку, правопорядок і український суверенітет над цим населеним пунктом. Зараз поліцейські батальйону "Луганськ-1" під командуванням Сергія Губанова і начальника поліції Луганщини Сергія Колесника, який саме минулоріч 5 травня, посів цю посаду, опинилися на першій лінії в районі КПВВ разом із прикордонниками і достойно нестимуть службу", - написав він.

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