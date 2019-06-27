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27.06.19 18:32

Суд відклав до 15 серпня справу щодо оскарження нового українського правопису

Окружний адміністративний суд міста Києва відклав до 15 серпня розгляд справи про оскарження нової редакції українського правопису.

Суд відклав до 15 серпня справу щодо оскарження нового українського правопису

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалено на підготовчому засіданні, повідомляє прес-служба суду.

"З метою надання відповідачу часу для підготовки відповіді на позов і розміщення оголошення в засобах масової інформації про слухання справи суд відклав розгляд до 15 серпня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У суді нагадують, що позивачка звернулася до суду в інтересах своєї дочки, учениці 7-го класу, і просить суд визнати протиправною і недійсною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".

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Нагадаємо, 22 травня Кабмін схвалив нову редакцію українського правопису. Міністерство освіти і науки України рекомендувало застосовувати норми і правила нової редакції правопису з 3 червня 2019 року.

27 червня мало відбутися підготовче засідання за позовом до Кабінету Міністрів України щодо оскарження нової редакції українського правопису. У прес-службі суду повідомили, серед вимог позову - визнання протиправною і недійсною Постанову Кабінету Міністрів України №437 від 22 травня 2019 "Питання українського правопису". На думку позивачки, уряд, ухвалюючи зміни до правопису, діяв за межами своїх повноважень і не врахував реального стану розвитку української мови, що утруднить її вивчення і грамотне використання.

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