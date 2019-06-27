ДБР завершило розслідування справи банди "перевертнів у погонах" на Київщині, в яку входили правоохоронці та кримінальні авторитети, - Варченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці заступниця голови ДБР Ольга Варченко.

У повідомленні зазначається: "До складу злочинної організації входило 11 осіб, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності, колишні та діючі співробітники правоохоронних органів, а також інші особи, які зорганізувалися у стійке ієрархічне об’єднання та упродовж 2016 – 2018 років вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини проти життя, здоров’я, свободи, недоторканності та власності осіб на території м. Києва та Київської області.

За результатами проведеного комплексу процесуальних (слідчих) дій та оперативних заходів задокументовано діяльність активних учасників злочинної організації, проведено три хвилі спецоперацій, понад 120 обшуків, під час яких виявлено значну кількість незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів, інших засобів пристосованих для спричинення тілесних ушкоджень.

Читайте також: Після крадіжки в авто невідомі пропонують повернути викрадене за гроші. Звертаються на помилково зазначене ім'я в поліцейському протоколі, - волонтер Литвинова

Під час досудового розслідування затримано 11 осіб, серед яких двоє діючих та один колишній співробітник Служби безпеки України, а також так званні "кримінальні авторитети".

Учасники злочинної організації здійснювали викрадення людей з метою подальшого вимагання грошових коштів на загальну суму понад 2,5 мільйонів доларів США та належного їм майна, незаконно позбавляли їх волі, застосовували відносно потерпілих насильство та тортури, як засіб досягнення злочинних цілей – отримання майна та грошових коштів які вимагались.

Відносно 4 осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, вже постановлено обвинувальні вироки.

Стосовно ще 4 обвинувачених у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345 КК України та 3 активних учасників злочинної організації, серед яких діючий співробітник Служби безпеки України, який довгий період часу займав високі керівні посади у званні полковника, обвинувальні акти спрямовано до суду 08.05.2019 та 25.06.2019 відповідно.

Також дивіться: На хабарі в 50 тис. доларів США затримано групу "перевертнів у погонах", - військова прокуратура. ФОТОрепортаж

Слід зазначити, що за принципової позиції прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України упродовж всього строку досудового розслідування відносно вказаних затриманих осіб було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення застави, строк дії якого вже під час проведення підготовчого судового засідання суддями Солом’янського районного суду м. Києва відносно обвинувачених було продовжено на 60 діб, не дивлячись на намагання обвинувачених затягнути процес розгляду відповідних клопотань у тому числі і шляхом імітації погіршення стану здоров’я, що підтверджувалось висновками лікарів та начебто систематичної втрати свідомості одним із обвинувачених".