МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом, - Клімкін

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Клімкін сказав у коментарі "Українській правді", реагуючи на емоційне звернення президента Володимира Зеленського.

"Звичайно, всі повноваження сформулювати таку ноту у нас як у Міністерства закордонних справ України були. Ця нота була в рамках нашого спілкування і нашої судової справи щодо міжнародного трибуналу", – запевнив міністр.

За його словами, українська нота фіксує тільки міжнародно-правову позицію України, не містить "жодних політичних моментів" і принципово нових питань.

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"Додаткового погодження в цьому контексті, оскільки МЗС уповноважене вести і цю справу, і щодо міжнародного трибуналу, і щодо інших судів, нам не потрібно. І це наша позиція", – сказав Клімкін, додавши, що надсилання такої ноти є в компетенції Міністерства закордонних справ.

Міністр підкреслив, що нота вимагає від Росії виконання рішення міжнародного трибуналу по звільненню українських моряків.

Відповідаючи на запитання, чи було особисте ставлення міністра до президента причиною не радитись із Зеленським, Клімкін зазначив, що "не коментує емоції", однак додав:

"Я бачу, що у мене є і тактичні, і стратегічні розбіжності щодо питань протидії російській агресії... Тому в цих умовах я не вважаю за можливе більше допомагати", - сказав він.

Також Клімкін сказав, що може обговорити із президентом непорозуміння, що склалось, "якщо він захоче".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про ноту у відповідь, яку відправив український МЗС.