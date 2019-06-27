На Луганщині батьки "за погану поведінку" посадили на ланцюг 6-річного хлопчика, - Аброськін. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час проведення операції "Безпечне літо" і здійснення профілактичних заходів щодо перевірки осіб, схильних до домашнього насильства поліцейські Луганщини спільно з представниками служби у справах дітей здійснили перевірку за адресою проживання жінки, 1992 р.н., та її чоловіка, 1982 р.н., що працює механізатором.

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Виявили, що малолітня дитина 2013 р.н., була прив'язана металевим ланцюгом за пояс до вхідних дверей і перебував у коридорі будинку. За словами батьків, хлопчика прив'язали "за погану поведінку", - йдеться в повідомленні.

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