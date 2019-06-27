Президенту варто навчитися розмовляти з міністром закордонних справ. Це не його слуга, а повноважний представник України, - дипломат Лубківський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Лубківський зазначив: "Президенту України варто навчитися розмовляти з Міністром закордонних справ. І перестати емоціонувати. Перш ніж виходити до преси, главі держави варто засвоїти прописну норму, що Президент, Прем'єр-міністр і Міністр закордонних справ представляють державу в міжнародних відносинах ex officio (за посадою), тобто без спеціальних повноважень.

Крім цього, Президенту варто зрозуміти, чим саме є посада Міністра закордонних справ. Це - не його слуга. Не ад’ютант. Не якийсь невідомо який підлеглий.

Міністр закордонних справ - це повноважний представник України, один з головних урядовців держави і буквальний автор зовнішньої політики. Розмови в сьогоднішньому стилі треба залишити з усіма минулими манерами.

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Достойна відповідь Павла Клімкіна на випад Володимира Зеленського.

Президент сказав, що він може подобатися, а може не подобатися. Ніхто не сперечається.

Але Президент повинен завжди думати, що він каже, як і де. І, принаймні, демонструвати зваженість. За ним уважно стежить світ. Сьогодні світ побачив його слабкість. Якби це була його особиста річ, нема проблем.

Ця слабкість шкодить Україні".

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