Від початку доби 27 червня поранено одного воїна. Ворог 18 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація була оприлюднена на вечірньому брифінгу прес-центру ООС.
У повідомленні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу населеного пункту Опитне, від напрямку Спартака - з озброєння БМП;
- неподалік Старогнатівки, від напрямку Староласпа - з артилерійських систем калібру 152 мм;
- три рази околиці Мар'їнки, від напрямку Олександрівки та Трудовської - з мінометів калібру 120 і 82 мм; автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;
- поблизу Лебединського, від напрямку Саханка - зі стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Новотроїцьке, від напрямку Докучаєвська - з гранатометів різних систем;
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник одинадцять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу населеного пункту Хутір Вольний, від напрямку Золоте-5 - з мінометів калібру 82 мм;
- околицю Золотого-4, від напрямку Золоте-5 - з гранатометів різних систем;
- три рази поруч із Новгородським, від напрямку Горлівки, Залізної балки і шахти імені Гагаріна - з мінометів калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- тричі район населеного пункту Новолуганське, від напрямку Доломітне - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, і стрілецької зброї;
- околицю Луганська, від напрямку Калинівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Оріхового, від напрямку Голубовського - з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Світлодарськ, з напрямку Калінінського - з артилерійських систем калібру 122 мм, станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета.
У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".