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27.06.19 21:26

Від початку доби 27 червня поранено одного воїна. Ворог 18 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби 27 червня поранено одного воїна. Ворог 18 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація була оприлюднена на вечірньому брифінгу прес-центру ООС.

У повідомленні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник одинадцять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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