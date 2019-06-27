Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ.

Хоча, чому приховані? Росія і не приховує, що не хоче виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Замість цього вона: а) вимагає від нас визнати, що наші моряки могли вчинити злочин, б) схиляє нас до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, в) запрошує прогнутися перед кримінально-процесуальним кодексом РФ, а заразом і опосередковано визнати окупацію Криму", - написав міністр.

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"Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі Президента банально попався. Повестися на російський дипломатичний розвод – це зганьбити моряків, які вже 6 місяців перед російським судом з гідністю наполягають, що Росія не має права їх судити", - зазначив Клімкін.





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Глава МЗС підкреслив, що рішення Міжнародного трибуналу однозначне: Росія зобов’язана негайно і безумовно звільнити моряків і кораблі.

"Викладена у нашій ноті аргументація - це позиція, яку ми спільно з міжнародними партнерами відстоюємо з першого дня після їх захоплення. Політично і в міжнародних судах. Кому не подобається, може спробувати її змінити", - написав Клімкін.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про ноту у відповідь, яку відправив український МЗС.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі. Росія направила Україні ноту, в якій просить надати письмові гарантії участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. МЗС України заявив у відповідь, що пропозиція РФ "загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітетів військових кораблів".



