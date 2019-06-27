Зеленський призначив Батуру і Лобанову керівниками Дніпропетровської і Кіровоградської ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті президента.

Так, своїм указом президент звільнив Коваленка Сергія Петровича від тимчасового виконання обов'язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та іншим указом тимчасово поклав виконання обов'язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації на Світлану Лобанову.

Також з посади голови Дніпропетровської ОДА було звільнено Валентина Резниченка. Своїм іншим указом Зеленський призначив Дмитра Батуру тимчасово виконуючим обов'язки голови Дніпропетровської ОДА.

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