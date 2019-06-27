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27.06.19 22:46

За списками партій балотується 115 діючих народних депутатів, - Комітет виборців

Згідно з аналізом Комітету виборців України, з виборчих списків 21 політичної партії діючі народні депутати присутні в списках 11 політичних сил, загалом у цих списках балотується 115 нинішніх народних обранців.

За списками партій балотується 115 діючих народних депутатів, - Комітет виборців

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні КВУ.

"Найбільше діючих нардепів висунуто партією "Європейська солідарність" - 21 кандидат є діючим народним депутатом. На другому місці - "Батьківщина" (17 кандидатів), на третьому - Радикальна партія Олега Ляшка (16 кандидатів)", - повідомили в КВУ.

За даними комітету, у виборчих списках партій також 25% кандидатів або кожен четвертий є безпартійним. Не є членами партій, від яких висуваються, 666 кандидатів з усього понад 2600, додали в КВУ.

"Серед політичних сил більше безпартійних кандидатів у політичній партії "Партія Шарія" (69% безпартійні), "Слуга народу" (57%), ВО "Факел" (54%), "Опозиційний блок"(48%), "Голос" (48%). Зате, жодного безпартійного кандидата немає у виборчому списку партії "Сила людей", - йдеться в повідомленні.

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