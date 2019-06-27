Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як ми всі знаємо, призвідник агресії в Європі сьогодні - це Росія. Через 30 років після падіння Берлінської стіни, Росія все ще прагне встановити владу над сусідніми країнами і втручається в демократичні процеси інших країн. Військові дії Москви на Близькому Сході, у Венесуелі та ще де-небудь призводять до страждань людей", - сказав він на прес-конференції у Брюсселі.

Еспер нагадав, що Росія здійснює масштабну модернізацію своїх військових можливостей.

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Як підкреслив шеф Пентагону, "Росія енергійно проводить кампанію з військової модернізації, включно з космічним потенціалом і кіберможливостями, і планує виділити $28 млрд до 2020 року в рамках модернізації своєї ядерної тріади".

За його словами, Росія не дотримується укладених нею міжнародних угод, як це відбувається у випадку з Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

"Тут все очевидно: США дотримуються договору, а Росія ні. Зараз Росія до 2 серпня має вирішити - чи повернеться вона до дотримання договору. Це небезпечна дійсність, яку можна було уникнути, але Росія вибрала її, коли почала розробляти і розміщувати ракети SSC- 8 (натовська класифікація російських ракет 9М729)", - зазначив Еспер.

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Ці ракети, на його думку, є доказом того, що "Росія порушує цей договір впродовж декількох років".

"Це висуває нові вимоги нашим союзникам - приборкати нові можливості Росії. Не майте ілюзій - США до останньої хвилини дії ДРСМД будуть його дотримуватися. Ми маємо це зробити, раз колись підписали його 30 років тому", - підсумував Еспер.

Нагадуємо, 1 лютого цього року адміністрація США оголосила, що припиняє участь у ДРСМД 2 лютого, а через шість місяців - вийде з договору, якщо Росія не повернеться до його дотримання. Рада Федерації РФ на засіданні 26 червня схвалила президентський закон про припинення участі Росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).