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27.06.19 23:45

Розкрито схему поставок обладнання для "націоналізованих" шахт "ДНР", організовану депутатом Донецької облради, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність групи осіб, учасники якої організували механізм поставки промислового обладнання для вугільних шахт на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Розкрито схему поставок обладнання для націоналізованих шахт ДНР, організовану депутатом Донецької облради, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що впродовж 2018-2019 років вітчизняне машинобудівне підприємство за документами нібито експортувало гірниче обладнання на адресу російських компаній. Насправді промислове обладнання доставлялося на вуглевидобувні підприємства, розташовані на окупованій території. Після перетину російсько-українського кордону продукція за схемою "перерваного транзиту" направлялася організаторами схеми в "ДНР" для використання на "націоналізованих" підприємствах.

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники переправили бойовикам обладнання на загальну суму понад 50 млн гривень. Отримані кошти спрямовувались як на фінансування "установ "ДНР", зокрема силового блоку, так і на інші заходи для утримання терористами захоплених територій Донецької і Луганської областей.

Розкрито схему поставок обладнання для націоналізованих шахт ДНР, організовану депутатом Донецької облради, - СБУ 02

Розкрито схему поставок обладнання для націоналізованих шахт ДНР, організовану депутатом Донецької облради, - СБУ 03

Під час проведення обшуків в адміністративних будівлях підприємства і за місцем проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили документацію, електронні носії інформації, чорнові записи, що містять дані з підтвердженням здійснення угоди. Також вилучено вибухові пристрої і понад півмільйона гривень.

Розкрито схему поставок обладнання для націоналізованих шахт ДНР, організовану депутатом Донецької облради, - СБУ 04

Зараз прокурором Донецької області організатору протиправної діяльності, який є депутатом Донецької обласної ради, оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні підозри іншим двом учасникам схеми та обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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