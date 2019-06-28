Один із переданих терористами Україні військовослужбовців - Великий перебуває в розшуку за дезертирство, - Казанський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Казанський зазначив: "В рамках передвиборчого піару Медведчука в Кремлі наказали своїм петрушкам з ЛДНР відпустити чотирьох українських бранців.

Але і тут виявився підступ. Один із них - дезертир на ім'я Дмитро Великий. Він перебуває в розшуку, про що йдеться на сайті МВС.

Читайте також: Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати Медведчука

Дмитро Великий - претендент на премію Дарвіна. Дезертирувавши зі ЗСУ, він поїхав на заробітки в Росію. Але тільки братушки пацифізму не оцінили і врешті призначили Великого українським диверсантом і шпигуном.

А тепер віддають його Україні, подаючи це як неймовірний успіх миротворчої місії Медведчука.

Якийсь унікальний розвод - кум Путіна за указом Путіна домовляється з маріонетками Путіна про те, що вони відпустять з полону зрадника, який працював на Путіна.

Цікаво, як вчинять із Дмитром Великим в Україні? Буде хохма, якщо заарештують".

Також читайте: Запитайте у Медведчука, чому питання обміну полоненими піднімається тільки перед виборами, - Зеленський