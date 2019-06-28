Наглядова рада Суспільного мовлення скасувала своє рішення про звільнення Аласанії

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив сам Аласанія.

Раніше суд поновив його на посаді глави Суспільного, проте рішення ще не набрало сили, тому Аласанію тимчасово призначили "головним експертом".

"Уникнути зайвої тяганини можна було, якби Наглядова скасувала своє рішення сама. Я написав, що "це не про НР". І помилився", - написав він.

За словами Аласанії 27 червня Наглядова рада провела засідання і скасувала своє рішення про розірвання контракту.

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"Це означає, що через кілька днів, з моменту оприлюднення протоколу засідання НР, я буду відновлений на позиції голови правління ПАТ НСТУ і продовжу працювати", - уточнив він.

Аласанія додав, що "відновлення статус-кво", як він сподівається, "стане першим кроком до злагодженої роботи разом".

Нагадаємо, 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про дострокове відсторонення Зураба Аласанії з посади голови правління НСТУ.

Сам Аласанія заявив, що відсторонення його від посади відбулося з невідомих йому причині з порушенням усіх процедур.

Тимчасовим главою Суспільного призначили Миколу Чернотицького, члена правління НСТУ. Чернотицький відповідальний за діяльність з оптимізації центральної і регіональної структури.

Аласанія оскаржив своє звільнення в суді. 19 червня суд визнав незаконним рішення Наглядової ради та відновив Аласанію на посаді.