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28.06.19 09:50

Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги

Сенат США схвалив проект закону про оборонний бюджет на 2020 рік, в якому передбачається збільшення військової допомоги Україні до 300 мільйонів доларів.

Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці посольства України в США.

Зазначається, що ці кошти на 50 млн доларів перевищують асигнування 2019 року.

"Законопроектом передбачено направити $100 млн з 300 мільйонів тільки на летальні види озброєнь.

Пропонується розширити напрямки допомоги США в зміцненні обороноздатності ЗСУ шляхом включення в неї коштів берегової оборони, протикорабельних ракет і систем, які сприяють підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони", - йдеться в повідомленні.

Закон набере сили після його узгодження з Палатою представників і підписання президентом США.

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