У ексмера Конотопа Семеніхіна переломи кісток черепа та пошкодження грудей. На нього чекає операція, - Сумська ОДА

Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після замаху потерпілий перебував у реанімаційному відділенні Конотопської центральної районної лікарні, і спеціально для огляду Семеніхіна туди прибули обласні нейрохірурги.

"Були проведені всі необхідні обстеження Семеніхіна. Його стан лікарі оцінили як стабільно важкий. Лікарі вирішили транспортувати постраждалого до Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова", - зазначив Бутенко.

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На запитання, який діагноз поставлено Семеніхіну, начальник обласного управління охорони здоров'я відповів, що не може розкривати лікарську таємницю.

"Можу лише сказати, що в потерпілого краніо-торокальна травма і травми м’яких тканин. Тобто, крім забоїв, він отримав важку травму голови та пошкодження грудей. Зокрема, лікарі встановили переломи кісток черепа", - сказав Бутенко.

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На уточнювальне запитання, чи є у Семеніхіна відкрита черепно-мозкова травма, посадовець це підтвердив.

"Після госпіталізації до Київського інституту нейрохірургії ім. академіка Ромоданова потерпілого чекає операція, тривале лікування і подальша реабілітація", - наголосив Бутенко.

Раніше невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації.

Зазначимо, що Семеніхін також є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу (самовисуванець).