Давайте пообіцяємо знати, дотримуватися і поважати нашу Конституцію, - Зеленський запропонував флешмоб "Моя улюблена стаття". ВIДЕО

У День Конституції України Президент Володимир Зеленський закликав громадян стати учасниками флешмобу зі знання Основного закону. Конституцію має прочитати кожен українець, переконаний глава держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Я дуже хочу, щоб ми любили День Конституції не тільки тому, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички. Тому давайте всі собі пообіцяємо знати нашу Конституцію, а головне – дотримуватись і поважати. Для цього всій країні я пропоную флешмоб. Запиши коротке відео та розкажи про одну зі статей Конституції України", – сказав Володимир Зеленський у відеозверненні з нагоди державного свята.

Сам Президент процитував третю статтю Конституції, у якій зазначається, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

"Долучайся до флешмобу. Хештег – #мояулюбленастаття. Долучайтеся всі охочі", – додав Глава держави.

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Володимир Зеленський також розповів про ініціативу створення "Конституції для наймолодших", започатковану видавничою групою "Основи".

"Думаю, це дуже класно – зробити Конституцію для дітей, яка буде їм справді цікавою", – резюмував Президент.