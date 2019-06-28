Польський міністр з гуманітарних питань Вось відвідає Донбас наступного тижня: "Про війну мало говорять, а вона все ще триває"

"Наступного тижня я поїду на Донбас. Разом із польським Карітасом там надається допомога, тому туди їду. Це буде мій перший візит, адже про війну на Сході України не багато говорять, а вона все ще триває", - сказав Вось, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що в інтересах Польщі, та й просто з точки зору людяності потрібно пам'ятати, що "російська агресія триває, а польська сторона підтримує збереження територіальної цілісності України".

28-річний Вось був призначений міністром - членом Ради міністрів Польщі на початку червня. До цього він був заступником міністра юстиції Польщі, депутатом сеймику Сілезького воєводства.

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