Найважливіші зміни до Конституції має бути внесено впродовж найближчого року, - Стефанчук

"Я думаю, що найважливіші речі повинні бути проведені в перший рік. Тому що в цей перший рік у нас, по-перше, є велика підтримка від народу України. По-друге, маючи напрацьовані механізми, у нас є можливість провести їх через Верховну Раду. І, по-третє, у нас є можливість промоніторити, наскільки вони досягли своєї мети", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Стефанчук зазначив, що проведений аналіз всіх останніх змін до Конституції показав, що близько 20 або навіть більше статей не мають остаточно точної юридичної редакції. "Сьогодні ми прийшли до ситуації, коли у нас немає єдино правильного юридично тлумаченого тексту Конституції. Це результат не виваженої, не вивіреної і не спланованої роботи Верховної Ради, яка сьогодні привела до того, що у держави, яка святкує День Конституції, немає просто єдиного уніфікованого тексту Конституції", - зазначив він.

Представник президента в Раді також вважає неправильним, що будь-яка реформа Конституції стосувалася зміни повноважень органів державної влади, але жодного разу не йшлося про гарантії прав людини і громадянина.

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Стефанчук підкреслив, що необхідно провести "функціональний аудит держави" і чітко визначити, який інститут за що відповідає.

Представник Зеленського в парламенті зазначив, що можливість прийняття нової Конституції - це поки що питання дискусії, і є різні підходи.