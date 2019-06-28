Естонія має вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень, - глава МВС Хельме

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Postimees.

"Західній Європі треба дати потужний сигнал, що державно-правовий нігілізм неприйнятний. Естонія має припинити свою участь в ПАРЄ і співпрацювати з країнами Східної Європи, які одноголосно або в більшості голосували проти повернення російської делегації", - вважає він.

За словами Хельме, таке рішення, ухвалене щодо країни, яка здійснила військовий напад на дві держави-членів Європейської ради, показало, якою буде реакція європейських інститутів на можливу військову агресію стосовно до країн Балтії.

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"Буде осуд і символічне покарання, яке скасують після закінчення п'яти років, щоб зберегти діалог з агресором", - переконаний естонський політик.

Нагадаємо, що 26 червня на сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, згідно з якою повноваження делегації з Росії підтверджуються в повному обсязі.

7 країн-членів Ради Європи оголосили демарш у ПАРЄ на знак протесту проти безумовного повернення росіян, серед них: Україна, Грузія, Польща, Литва, Латвія і Естонія.