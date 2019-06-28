Зеленський присвоїв звання "Герой України" воїну Андрію Волосу (посмертно) й удостоїв нагород ще 40 військових. СПИСОК

Про це сказано в указі №467/2019, який Глава держави підписав 27 червня, передає Цензор.НЕТ.

Військовослужбовця відзначено високою нагородою за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Андрій Волос у різний час в 2015-2017 роках виконував бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції, а в 2018 - операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

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28 червня 2018 року поблизу населеного пункту Південне Донецької області старший солдат разом із товаришами по службі намагався евакуювати пораненого офіцера. Під час евакуації Андрій Волос дістав поранення в результаті снайперського пострілу і дорогою в госпіталь помер.

Іншим указом - № 469/2019 Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців, які виявили особисту мужність і вчинили самовіддані дії, захищаючи Україну. Орденами "За мужність" II і III ступенів, медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику вітчизни" нагороджено 40 воїнів, 11 із них - посмертно.

Далі подаємо список нагороджених:

Нагородити орденом "За мужність" II ступеня

БЛАЖКА Віталія Олеговича - лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

ВАЛАХА Сергія Вадимовича (посмертно) – старшого солдата

ГВОЗДІЄВСЬКОГО Сергія Володимировича (посмертно) - сержанта

ІГНАТЕНКА Ігоря Павловича (посмертно) – старшого сержанта

КОВАЛЯ Володимира Валентиновича (посмертно) - старшину

ЛУЦЕНКА Єлизара Валерійовича - солдата

НАКОНЕЧНОГО Ігоря Олександровича (посмертно) - старшого солдата

НЕЖИВОГО Миколу Миколайовича (посмертно) - сержанта

ОЛЕКСЮКА Максима Вікторовича (посмертно) - сержанта

ПРУГЛА Дмитра Миколайовича (посмертно) - старшого лейтенанта

СИРІНА Максима Миколайовича (посмертно) - солдата

ТРОЦЕНКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) - молодшого сержанта

ШАТІЛА Владислава Ігоровича - старшого солдата

ЯКИМАЩЕНКА Сергія Володимировича - молодшого лейтенанта

ЯКИМЧУКА Юрія Івановича - старшого солдата

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АГЕЄВА Ігоря Михайловича - старшого солдата

ГЛУХОВЕЦЬКОГО Левка Юрійовича - солдата

ДЯЧЕНКА Андрія Ігоровича - старшого солдата

КИРИЛЕНКА Костянтина Анатолійовича - старшого солдата

КОЗІНСЬКОГО Дмитра Олександровича - молодшого лейтенанта

ЛИСОКОНЯ Юрія Олександровича - старшого сержанта

ОВЧАРЕНКА Данила Олеговича - старшого солдата

РАТУШИНСЬКОГО Олега Вікторовича - старшого сержанта

СМУРОВА Дмитра Романовича - старшого сержанта

ЧАПЛЮ Михайла Володимировича - сержанта

ШАЛЕПА Сергія Михайловича - старшого солдата

ЮРИНЦЯ Олександра Тарасовича - старшого солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

ДОРЧІ Василя Павловича - старшого солдата

КІНШУ Олександра Геннадійовича - старшого солдата

КОЗЛОВА Богдана Олександровича - старшого солдата

КРАВЧЕНКА Юрія Вікторовича (посмертно) - солдата

КУЛИКА Ігоря Михайловича - старшого солдата

ЛИМАРЯ Дмитра Сергійовича - сержанта

МАКУХУ Олександра Івановича - старшину

МИРОНЕНКА Сергія Олександровича - молодшого сержанта

ОДИНКА Олексія Івановича - прапорщика

ПОНОМАРЕНКА Романа Юлійовича - молодшого сержанта

ТІМОШЕНКА Віктора Олександровича - старшого солдата

ЦУМАНА Бориса Петровича - старшого солдата

ШЕЛКОВНИКОВА Романа Анатолійовича - сержанта.