Зеленський присвоїв звання "Герой України" ліквідаторам аварії на ЧАЕС Ананенку, Беспалову і Баранову

Згідно з документом № 468/2019, старший інженер-механік реакторного цеху ДП "Чорнобильська АЕС" у 1983-1989 роках Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції в 1986 році Валерій Беспалов і начальник зміни цього ж підприємства в 1976-2005 роках Борис Баранов (посмертно) удостоєні найвищої державної нагороди за героїзм і самовіддані дії під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року, передає Цензор.НЕТ.

Всі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС.

Олексій Ананенко, Валерій Беспалов і Борис Баранов спустилися в басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води. Завдяки цьому вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, у результаті якого з високою ймовірністю міг статися повторний вибух.

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