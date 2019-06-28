Від початку доби найманці РФ 9 разів обстріляли позиції ОС: по захисниках Авдіївки випустили 47 120-мм мін, - Міноборони

Про це повідомив представник Міноборони полковник Максим Праута під час брифінгу щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ

"Станом на 12 годину сьогодні, 28 червня, російсько-окупаційні війська здійснили 9 обстрілів, противник активно застосовує заборонені міномети", - повідомив Праута.

За його словами, на Луганському напрямку о 4.35 почався тривалий обстріл опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил з боку шахти імені Гагаріна, поблизу Новгородського. До 5.20 на цій ділянці фронту окупанти випустили 35 мін 120-го калібру.

Неподалік від Кримського російські військові формування з 9.45 до 10.05 з боку Сентянівка вели вогонь з озброєння БМП, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і кулеметів великого калібру.

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На Донецькому напрямку вночі противник влаштував провокацію з використанням стрілецької зброї біля Широкиного, а по позиціях ЗСУ, розташованих поблизу Опитного, випустив 3 артилерійські снаряди калібру 122 мм.

Вранці в епіцентрі бойових дій виявилися позиції ООС в районі Авдіївки. Російсько-окупаційні війська тричі з боку Яковлівки та Ясинуватої обстрілювали підступи до міста з мінометів калібру 120 мм, випустивши загалом 47 мін.

Недалеко від Лебединського вранці розірвалося 3 міни калібру 82 мм. Біля Водяного з 6 ранку впродовж 45 хвилин окупанти вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Втрати ворога в результаті вогню з боку наших військ уточнюються. Ситуація на лінії розмежування перебуває під надійним контролем підрозділів Об'єднаних сил", - зазначив спікер.