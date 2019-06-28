Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня нардепа Тимчука (посмертно)

Про це йдеться в указі №470/2019 про нагородження з нагоди Дня Конституції України, передає Цензор.НЕТ.

Нагороду вручено "за значний внесок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю та вагомі професійні досягнення".

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Також цим указом Зеленський удостоїв нагород ще 26 осіб, а також присвоїв 38 почесних звань.

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій.

За даними прокуратури м.Києва, основною версією загибелі Тимчука є самогубство. Він перебував у депресивному стані і в останній тиждень перед загибеллю не виходив з дому.

Далі подаємо повний список нагороджених:

МЕЛЬНИКА Валентина Івановича - учителя Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату II–III ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка, наставника переможців і призерів міжнародних олімпіад з інформатики

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

ЗІНЕНКА Андрія Трохимовича - провідного інженера відділу групи управління проектом "План здійснення заходів на об'єкті "Укриття" державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" у 1976–2012 роках

НОВІКОВА Олександра Євгеновича - заступника директора технічного (з безпеки) державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС"

ФІЛІМОНОВА Віктора Івановича - начальника служби групи управління проектом "План здійснення заходів на об'єкті "Укриття"

ЧУГУНОВА Володимира Олександровича (посмертно) - начальника відділу групи управління проектом "План здійснення заходів на об'єкті "Укриття" державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" у 1975–2008 роках

ЯШИНА Євгена Михайловича - начальника цеху державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" у 1977–2007 роках

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

БАСЮКА Михайла Михайловича - гірника очисного забою відокремленого підрозділу "Шахта "Червоноградська" державного підприємства "Львіввугілля"

БЛАЖЧУКА Павла Володимировича - механізатора підприємства "Агрофірма "Промінь", Одеська область

ГУСЄВА Олександра Олексійовича - провідного інженера-радіолога цеху державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС"

ЗАВОДОВСЬКОГО Богдана Петровича - тракториста-комбайнера сільськогосподарського виробничого кооперативу імені Т.Г.Шевченка, Івано-Франківська область

ЗАЛІЗЕЦЬКОГО Віктора Миколайовича - заступника керівника проектів і програм представництва "Технолоджі Менеджмент Кампані ІНК в Україні"

КОВАЛЬЧУКА Олександра Олексійовича - члена Житомирської обласної громадської організації "Чорнобиль-Єдність-Відродження"

МАНЧІНІ Карло - представника донорів у Координаційній раді старших керівників нового безпечного конфайнменту на державному спеціалізованому підприємстві "Чорнобильська АЕС"

МАРЧАКА Олександра Олександровича - голову Дунаєвецького районного товариства батьків, опікунів дітей-інвалідів та інвалідів дитинства "Надія", Хмельницька область

НОВАКА Венцеслава - директора Департаменту ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку

РОМАНЮКА Федора Миколайовича - батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу, Волинська область

СКРИПОВА Олександра Євгеновича - керівника проектів і програм представництва "Технолоджі Менеджмент Кампані ІНК в Україні"

СОБОЛЄВА Юрія Олександровича - начальника дільниці цеху державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС"

СОЛОВЙОВА Миколу Володимировича - майстра зміни цеху державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС"

ШЕПЕЛЕНКА Володимира Івановича - керівника гуртка комунального позашкільного навчального закладу "Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району" Криворізької міської ради, Дніпропетровська область

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

ТИМЧУКА Дмитра Борисовича (посмертно) - народного депутата України

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

БЕБЕЛЬ Олену Петрівну - машиніста крана акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат", Донецька область

ГОЛУБ Ірину Ярославівну - матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу, Харківська область

ТОЛМАХ Ліну Андріївну - монтажника Державного науково-виробничого підприємства "Об’єднання Комунар", м.Харків

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

ВЕЛИЧКА Юрія Вікторовича - електрогазозварника Сєвєродонецького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, Луганська область

ЧЕРНОВА Олексія Єгоровича - електрогазозварника дільниці комунального підприємства "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради, Кіровоградська область

Присвоїти почесні звання:

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"

ГАЙДУЧЕНКО Надії Мар’янівні - учительці Тягинської загальноосвітньої школи I–III ступенів Бериславської районної ради, Херсонська область

ЗИЦ Світлані Володимирівні - учительці комунального закладу загальної середньої освіти "Кам’янська загальноосвітня школа I–III ступенів Червоногригорівської селищної ради" Нікопольського району, Дніпропетровська область

КОЗЛОВСЬКІЙ Лілії Мирославівні - учительці Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка

НАГОРНЯК Ганні Юріївні - учительці Розтоківської загальноосвітньої школи I– III ступенів Косівської районної ради, Івано-Франківська область

ОЗЕРОВІЙ Оксані Федорівні - учительці Баштанської гімназії Баштанської міської ради, Миколаївська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДОНОР УКРАЇНИ"

БАЛЮКУ Віктору Миколайовичу - донорові, пенсіонеру шахтарської праці, Волинська область

БІЛОМУ Олександру Івановичу - донорові, оператору цеху акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання"

МАТРОСОВУ Володимиру Сергійовичу - донорові, командиру відділення державної пожежно-рятувальної частини м.Харків Головного управління ДСНС України у Харківській області

СОЛОМЯНИКОВІЙ Наталії Миколаївні - донорові, машиністу крана цеху акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання"

ШПІРКО Олені Григорівні - донорові, пенсіонерці, Київська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"

ГРИСЮКУ Юрію Михайловичу - лікареві державного закладу "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова", м.Одеса

КУЄВДІ Ірині Іванівні - лікареві, завідувачу відділення комунального закладу Київської обласної ради "Київська обласна лікарня № 2"

ПОДОЛЯНУ Миколі Васильовичу - лікареві відділення комунальної установи Тернопільської обласної ради "Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер"

ПОЛЕНКОВУ Сергію Едуардовичу - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради

РУЧКУ Ігорю Леонідовичу - лікареві відділення комунального підприємства "Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради"

ЯРОВІЙ Любові Володимирівні - лікареві комунального некомерційного підприємства "Дергачівська центральна районна лікарня" Дергачівської районної ради, Харківська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ"

БОНДАРЮ Миколі Степановичу - майстрові лісу Самчиківського лісництва державного підприємства "Старокостянтинівський лісгосп", Хмельницька область

САНДУЛУ Юрію Андрійовичу - лісничому Іллінецького лісництва державного підприємства "Іллінецьке лісове господарство", Вінницька область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ"

ФРОЛОВУ Віктору Петровичу - заступникові начальника комплексу державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля, м.Дніпро

"ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ"

ДЕРКАЧУ Владиславу Андрійовичу - вальцювальникові цеху акціонерного товариства "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"

ГАЛИЦЬКІЙ Анні Леонідівні - завідувачеві Довбиського дошкільного навчального закладу "Сонечко" Довбиської селищної ради Баранівського району, Житомирська область

ГРИЩУК Ларисі Степанівні - керівникові гуртка Будинку дитячої творчості м.Нетішин, Хмельницька область

НЕДАШКІВСЬКІЙ Галині Іванівні - старшому майстрові відділення державного навчального закладу "Катюжанське вище професійне училище", Київська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ"

ІЩУКУ Олександру Петровичу - старшій сестрі медичній відділення комунального закладу "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради

КРАВЧЕНКО Ользі Павлівні - старшій сестрі медичній відділення державної установи "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска Національної академії медичних наук України"

КОТ Ганні Валеріївні - сестрі медичній старшій лікарської амбулаторії державного закладу "Поліклініка № 2" Державного управління справами

ШАДРІНІЙ Наталії Володимирівні - сестрі медичній державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа", м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ"

ДОРОШЕНКУ Віктору Васильовичу - електрослюсареві дільниці шахти "Тернівська" акціонерного товариства "Криворізький залізорудний комбінат", Дніпропетровська область

КРАСУЛІ Володимиру Сергійовичу - провідному інженерові відділу акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"

СИЛЦІ Віктору Володимировичу - слюсареві цеху акціонерного товариства "Сумихімпром"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ"

ІЛЬЧЕНКУ Олексію Івановичу - керуючому молочнотоварною фермою сільськогосподарського товариства "Вільшанка", Черкаська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ"

ОДИНИЦІ Віктору Васильовичу - директорові Соціально-психологічного центру міста Славутича, Київська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ"

КОЛІЩУКУ Олександру Танасійовичу - машиністові-інструктору виробничого структурного підрозділу "Локомотивне депо Чернівці" регіональної філії "Львівська залізниця"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ШАХТАР УКРАЇНИ"

АСМОЛОВУ В’ячеславу Павловичу - гірникові очисного забою дільниці шахти "Октябрська" акціонерного товариства "Криворізький залізорудний комбінат", Дніпропетровська область

БОКЛАХУ Івану Івановичу - гірникові очисного забою відокремленого підрозділу "Шахта "Котляревська" державного підприємства "Селидіввугілля", Донецька область

ВІТОВЩИКУ Василю Іларіоновичу - прохідникові державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська", Донецька область

КОЗАКЕВИЧУ Михайлу Ярославовичу - гірникові очисного забою відокремленого підрозділу "Шахта "Відродження" державного підприємства "Львіввугілля"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"

ПЕТРАКОВУ Олександру Васильовичу - головному тренерові молодіжної збірної команди України U-20 з футболу.