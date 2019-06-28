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28.06.19 15:41

На саміті G20 Мей зажадала від Путіна припинити ескалацію в Україні і звільнити 24 військовополонених моряків

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час переговорів із російським президентом Володимиром Путіним на саміті G20 в Осаці вказала на необхідність деескалації ситуації в Україні і звільнення захоплених Росією українських військових моряків.

На саміті G20 Мей зажадала від Путіна припинити ескалацію в Україні і звільнити 24 військовополонених моряків

Про це йдеться в повідомленні офісу прем'єрки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Дії Росії в Україні викликають глибоку стурбованість, для досягнення прогресу необхідно припинення конфлікту і звільнення 24 українських військовослужбовців, чиї судна силоміць захопили в Чорному морі", – цитує прес-служба слова Мей.

Глава британського уряду також заявила Путіну, що нормалізації двосторонніх відносин не буде, поки Росія не припинить "безвідповідальної і дестабілізаційної діяльності, яка загрожує Великобританії та її союзникам, включно з ворожими інтервенціями, кампанією з дезінформації та кібератаками".

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Мей вказала співрозмовнику на неспростовні докази причетності РФ до хімічної атаки в Солсбері, жертвою якої стала британська громадянка Дон Стерджесс.

"Велика Британія хоче, щоб дві людини, відповідальні за це, постали перед судом", – підкреслила прем'єр-міністр.

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