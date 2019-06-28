Рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти РФ набуде чинності від завтра

"Рішення набуває чинності наступного дня після публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу", - йдеться в опублікованому юридичному акті, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, Рада ЄС оголосила у четвер про продовження до 31 січня 2020 року економічних санкцій проти Росії.

У комюніке Ради ЄС зазначалося, що рішення ухвалено на основі інформації, яку канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон представили Європейській Раді 20-21 червня 2019 року про стан реалізації Мінських угод, з якими ЄС пов'язує збереження санкцій.

Обмежувальні заходи ЄС у сфері економіки стосуються фінансового, енергетичного й оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Економічні санкції включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ із мажоритарною часткою держави у статутному капіталі та їхніх дочірніх підрозділів, у яких ці організації мають мажоритарну частку і які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю; введення заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії; обмеження доступу Росії до окремих технологій, які мають стратегічне значення, і послуг, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.

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На підставі доповідей Меркель і Макрона Європейська рада зажадала термінового поновлення переговорних зусиль із метою реалізації Мінських угод і застосування заходів довіри між сторонами.

"У цьому контексті керівники ЄС одноголосно домовилися зберегти економічні санкції стосовно Росії. Рада ЄС сьогодні (27 червня - ред) на основі цього рішення схвалила офіційну постанову за письмовою процедурою", - пояснили в Брюсселі.

У повідомленні Ради ЄС нагадується, що санкції було спочатку введено 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи було посилено у вересні 2014 року.

На засіданні 19 березня 2015 року Європейська рада вирішила пов'язати термін дії економічних санкцій із повним виконанням Мінських угод, яке було передбачено на 31 грудня 2015 року.

"З огляду на те, що цього не сталося, санкції залишилися в силі", - заявляють в ЄС.

Крім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС як реакція на дії в Україні: індивідуальні заходи проти 170 фізичних та 44 юридичних осіб (до 15 вересня 2019 року); заходи в зв'язку з "незаконною анексією Криму і Севастополя" (до 23 червня 2020 року).