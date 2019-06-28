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28.06.19 17:21

У кандидата на голову Донецької ОДА Кириленка брат - терорист із окупованої Макіївки, - УП

33-річний прокурор Павло Кириленко затверджений Кабміном за пропозицією президента України Володимира Зеленського на посаду голови Донецької ОДА.

Про це пише "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.

Павло Олександрович Кириленко - уродженець Макіївки в Донецькій області. Він здобув освіту в Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого. Після цього працював в органах прокуратури Донецької області, в Криму та Генеральної прокуратури. З осені 2017 року Кириленко служив військовим прокурором Ужгородського гарнізону.

При цьому в базі "Миротворця" з 2016 року є "Бойовик НЗФ "Оплот" і "5-ї омсбр ДНР" Євген Олександрович Кириленко. Він народився у 1984 році і був зареєстрований у Макіївці за тією ж адресою, що і Павло Кириленко.

Відомо, що Євген Кириленко, як і його брат, до війни служив в українських силових структурах, але в 2014 році став на бік бойовиків, ставши оперативником у "МГБ ДНР".

У кандидата на голову Донецької ОДА Кириленка брат - терорист із окупованої Макіївки, - УП 01

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