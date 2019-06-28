Заступником голови ГУ "К" СБУ призначено генерал-майора Калюжняка, що потрапляє під дію закону про люстрацію

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ. Речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила це журналістам.

За її словами, Калюжняка призначили "заступником начальника управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю приблизно тиждень тому".

Аналогічну посаду в СБУ Калюжняк обіймав у 2010-2013 рр., Генеральське звання отримав від Януковича незадовго до Революції Гідності. Після Майдану Калюжняк звільнився і працював помічником народного депутата.

Як заявила в коментарі журналістам екс-глава департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко, Калюжняк не може обіймати державні посади, оскільки підпадає під закон "Про очищення влади".

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За даними "Слідство.Інфо", у Калюжняка є тільки гараж на Хмельниччині, при цьому його рідні володіють трьома квартирами та двома паркомісцями у престижному житловому комплексі на Печерську в Києві. На порталах нерухомості зазначається, що цей будинок має власний двір, дворівневий підземний паркінг і гостьову стоянку.

Сам Калюжняк, ймовірно, живе в апартаментах, об'єднаних із двох квартир, оформлених на дружину. Розмір житла в держреєстрі нерухомості не вказано.

У дочки Калюжняка - 25-річної Ольги - також є двокімнатна квартира в цьому житловому комплексі.

Крім того, у власності родини Калюжняка - будинок у передмісті Хмельницького на території відносно нового котеджного містечка.

У сім'ї є кілька елітних позашляховиків: на генерал-майора записана остання модель AUDI Q8, у дочки - Range Rover 2018 випуску.

"Офіційних джерел доходів у сім'ї генерал-майора, що дозволяють вести такий спосіб життя, журналісти не знайшли. У біографії Калюжняка зазначається, що він все життя будував кар'єру в СБУ, а в 2014 році після звільнення зі служби пішов працювати помічником нардепа Владислава Бухарєва, який нещодавно очолив Службу зовнішньої розвідки України", - повідомляє "Слідство.Інфо".

Олена Гітлянська сказала журналістам, що їй поки невідома позиція керівництва служби про нове призначення. І порадила звертатися до них із письмовим запитом. Зараз "Слідство.Інфо" очікує на відповідь СБУ.

Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником глави СБУ глави партії "Слуга народу", свого друга дитинства й ексюриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.

Напомним, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.