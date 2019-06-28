Після зміни президента Захід перестав дотримуватися принципу "Нічого про Україну без України", - "Європейська правда"

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у своїй статті "Моряки" в обмін "на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського і Клімкіна" редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.
Журналіст нагадав, що у вирішенні питань, пов'язаних з Україною, західні політики не вели жодниих переговорів без присутності української сторони і особисто Петра Порошенка. "І на це погодилися всі наші партнери, включаючи німців, французів і американців. Київ знав про зміст усіх переговорів наших партнерів із Путіним і Лавровим і погоджував ключові сигнали, які на них звучали. Це обмежувало Захід в діях і, напевно, їм це не подобалося - але всі дотримувалися домовленостей", - пише Сидоренко.
Зараз, за президентства Володимира Зеленського, цей принцип "нічого про Україну без України" вже не є абсолютним, констатує редактор "Європейської правди".
"Зміна влади в Україні стала зручним приводом відкинути формальності, які працювали за часів попереднього президента", - зазначає він.
Сергій Сидоренко вважає, що зараз вперше відбулися домовленості між Заходом і Кремлем про Україну "поза її спиною".
Основною причиною того, що Україну вивели за межі переговорного процесу, журналіст називає байдужість Зеленського до зовнішньої політики. "Упродовж місяця при владі Володимир Зеленський зробив чимало, щоб довести всім - і дипломатам, і експертам, і суспільству - що він прагне бути першим в українській історії президентом, якому взагалі байдужа зовнішня політика. Незважаючи на те, що вона є однією з його основних функцій", - йдеться в статті редактора "Європейської правди".
Нагадаємо, сьогодні на саміті G20 в Осаці відбулася зустріч президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна. Як повідомив Білий дім, крім інших питань вони обговорили ситуацію в Україні.