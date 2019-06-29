Делегація конгресменів США прибуде до Києва для зустрічей із Зеленським та Коболєвим

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило українське посольство в США на сторінці у фейсбуці.

"30 червня - 1 липня Україну відвідає двопартійна делегація Конгресу США на чолі з лідером демократів у Палаті представників Стенлі Хоєром. Візит американських законодавців є черговим свідченням збереження високого рівня уваги до України на Капітолійському пагорбі та важливим виявом підтримки українського народу у боротьбі проти російської агресії", - сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що у рамках візиту делегації, до складу якої входять також конгресмени-республіканці Том Кол і Гаррет Грейвс, а також члени Палати представників від Демократичної партії Стів Коуен і Вал Демінгс, плануються зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, представниками виконавчої і законодавчої гілок влади, громадського сектору України.

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Також повідомляється, що заплановано зустріч американської делегації з керівництвом НАК "Нафтогаз України" для обговорення проблем енергетичної безпеки.

"Окрім цього, конгресмени мають намір відвідати Майдан Незалежності для вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, а також віддати данину пам’яті жертвам трагедії Бабиного Яру", - сказано в повідомленні посольства.

Раніше Хоєр у своєму мікроблозі у твітері анонсував: "Я з нетерпінням чекаю візиту делегації Конгресу в Данію, Україну, Угорщину та Люксембург найближчими днями, щоб підтвердити важливість альянсу НАТО і рішучу підтримку США демократії в Європі".

Спочатку делегація відвідає Данію, потім Україну, потім Угорщину і Люксембург.