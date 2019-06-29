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29.06.19 09:18

Пропозиція Росії щодо моряків була пасткою, - Волкер

Пропозиція Російської Федерації повернути полонених українських моряків на умовах продовження кримінального переслідування в Україні - це зневага до правосуддя та ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер заявив у коментарі Polygraph.info.

"На думку Волкера, російська "пропозиція" Україні взяти участь у кримінальному провадженні щодо моряків була зневагою до правосуддя, адже для їхнього затримання не було підстав. Це також зневага до ООН та українського суверенітету", - зазначає видання.

Поширивши посилання на цю публікацію у твітері, Волкер додав, що пропозиція Росії була "пасткою".

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