Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.06.19 10:24

Статус закордонного українця отримали 200 іноземців, - МЗС

Національна комісія з питань закордонних українців надала відповідний статус 200 іноземцям українського походження з 26 країн.

Статус закордонного українця отримали 200 іноземців, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами 42-го засідання Національної комісії під головуванням заступника міністра закордонних справ Василя Боднара.

"Статус закордонного українця надано іноземцям українського походження з 26 країн, зокрема з Уругваю, Кувейту, Тунісу, Алжиру, РФ, Бразилії, Канади, Латвії, Казахстану, Куби, ФРН", - йдеться в повідомленні.

Як поінформували в пресслужбі, члени Національної комісії під час засідання продовжили обговорення внесення змін до Закону України "Про закордонних українців".

Читайте також: Населення України скоротиться до 2050 року на 19,9%, - ООН

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100