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29.06.19 11:19

Від початку червня на водоймах України загинуло понад 300 осіб, із них 42 - діти, - ДСНС

В Україні від початку цього року на водоймах потонули понад 600 осіб, лише від початку червня кількість загиблих становить понад 300 осіб.

Від початку червня на водоймах України загинуло понад 300 осіб, із них 42 - діти, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС.

Зазначається, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.

Люди також не звертають уваги на штормові попередження і користуються плавзасобами під час сильних поривів вітру. Як наслідок, втрачають керування.

У розпал літніх канікул збільшується і кількість загиблих серед дітей. Маленькі українці відправляються на водойми без супроводу дорослих, часто навіть не вміючи плавати. Зокрема, в червні вода вже забрала понад 40 маленьких життів. Ще 10 дітей вдалося врятувати.

Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки.

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З огляду на кількість надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки, а саме:

- відпочивати і купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не залишайте дітей без нагляду біля води і не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки і річки;
- не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають повз вас,
- температура води має бути не нижчою +17 °С;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин; крім того, цей час має збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;
- стежте за штормовими попередженнями і не виходьте в плавання на човнах під час сильних поривів вітру.

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