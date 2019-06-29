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29.06.19 11:56

Путін: Ми домовилися з Меркель про збереження "нормандського формату"

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилися про збереження "нормандського формату" для врегулювання ситуації в Україні, російський лідер готовий до проведення "нормандського саміту".

Путін: Ми домовилися з Меркель про збереження "нормандського формату"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Путіна сказав на пресконференції в Осаці, говорячи про зустріч із Меркель.

"Ми домовилися, що будемо цей формат використовувати і надалі", - сказав Путін.

Президент РФ підкреслив: "Згоден із канцлером, що ми маємо використовувати всі інструменти, а там їх не так вже багато, один із тих, що діють, - "нормандський формат".

"Так, працюватимемо. Питання лише в тому, коли. Терміни потрібно узгодити, в якій послідовності проводитимемо консультації - удвох, утрьох, учотирьох", - пояснив Путін.

Тобто, за його словами, "в загальному - так, а щодо конкретики треба домовитися нашим помічникам і МЗС".

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