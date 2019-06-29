Трамп зробив питання звільнення українських моряків одним із пріоритетних, - Путін про переговори в Осаці

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це президент Росії Володимир Путін сказав на пресконференції за підсумками саміту "Великої двадцятки" в Осаці (Японія).

"Ця тема порушувалась (на зустрічі Трампа і Путіна. - Ред). Я вже не пам'ятаю, чи на обіді, чи під час нашої зустрічі, але в будь-якому разі президент США зробив цю тему однією з пріоритетних під час нашого спілкування на G20. Обговорювали, звичайно, й інші проблеми, але ця тема також порушувалась", - сказав Путін.

"Ми пояснили, що там відбувається. Говорили на цю тему. Рішення наразі немає", - наголосив він.

Зазначимо, зустріч Путіна і Трампа в Осаці тривала 1 годину 20 хвилин. У переговорах взяли участь від Росії керівник МЗС Лавров, перший віцепрем'єр - міністр фінансів Антон Силуанов, помічник президента Юрій Ушаков, заступник глави адміністрації Кремля - прессекретар президента Дмитро Пєсков.

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