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29.06.19 13:08

Путін про звернення Зеленського щодо українських моряків: "Потрібно спокійно з цим розібратися"

Президент Росії Володимир Путін прокоментував ситуацію зі звільненням українських військовополонених моряків і звернення з цього приводу Володимира Зеленського.

Путін про звернення Зеленського щодо українських моряків: "Потрібно спокійно з цим розібратися"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це він заявив під час підсумкової пресконференції саміту G20 в Осаці.

"На що я б хотів звернути увагу. По-моєму, вже новопризначений начальник Генштабу української армії підтвердив, що це була провокація української армії, організована Порошенком під час передвиборчої боротьби... Якщо так, то фактично українська сторона визнала, що це була провокація з їхнього боку. Ми спокійно, в робочому режимі це питання вирішимо. У нас є запитання щодо деяких людей, затриманих в Україні. Тут, крім моряків... вони виконували наказ, і все. Ми усвідомлюємо це. Але вони порушили російський закон. Тому потрібно спокійно, в робочому режимі з цим розібратися", - заявив Путін після прохання журналіста прокоментувати звернення до нього президента України Володимира Зеленського.

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Путін також зауважив, що "обміни тривають", говорячи про повернутих раніше чотирьох полонених.

"Ось хороший приклад контакту з тими, з ким потрібно вести діалог. І результат є. Якщо нинішня влада так вестиме роботу, звичайно, ми багато чого можемо досягти", - заявив російський президент.

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