Суд у Львові зобов'язав РФ виплатити родині переселенців 4,7 млн грн компенсації

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net, члени родини на прізвище Чайка довели в суді, що причиною їхнього переселення до Львова став напад Росії на Україну, а тому вони заслуговують на компенсацію за різку зміну свого звичного способу життя.

Четверо членів цієї сім'ї переїхали до Львова ще в серпні 2014 року. До військової агресії Росії вони жили в Станиці Луганській і, як зазначено в опублікованому 24 червня рішенні суду, застали окупацію рідного міста.

Через залякування проукраїнського населення і погіршення соціальної ситуації сім'я вирішила виїхати зі Станиці Луганської, залишивши там житло.

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З судових матеріалів стає зрозуміло, що після переселення сім'я спочатку домоглася в суді офіційного визнання того, що причиною переїзду стала саме військова агресія Росії. Після цього вони подали другий позов, вимагаючи від Росії сплатити моральну компенсацію за це переселення.

"Підставою звернення до суду із позовом є численні порушення Росією основоположних прав і свобод людини. Зокрема, порушено побут та налагоджене повноцінне життя. Збройною агресією Росії проти України та окупацією частини території Луганської області України порушені їхні права на життя, повагу до честі та гідності, свободу і особисту недоторканість, повагу до приватного і сімейного життя, свободу думки, совісті і релігії", - йдеться у рішенні Личаківського райсуду.

Розмір моральної компенсації позивачі розраховували на основі схожих позовів, які розглядав Європейський суд із прав людини. Моральну шкоду для кожного члена сім'ї оцінили в 35 тис. євро, крім цього ще один член сім'ї вимагав компенсації у понад 4 тис. євро за втрачену двокімнатну квартиру, яка до того приносила стабільний дохід від здачі в оренду.

Зараз Станиця Луганська перебуває під українським контролем і в ній розташований пропускний пункт на лінії розмежування.

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