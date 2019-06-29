На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, 27 червня в одному зі службових кабінетів Костянтинівського ВП ГУ Нацполіції в Донецькій області перебував 28-річний чоловік, затриманий за підозрою у скоєнні грабежу. Під час проведення допиту підозрюваний, на якому були одягнені кайданки, вихопив у поліцейського табельну вогнепальну зброю та вистрілив у себе, внаслідок чого помер.

Читайте також: ДБР відкрило провадження за фактом поранення підлітка під час навчальних стрільб курсантів МВС

Проводиться комплекс невідкладних слідчих дій для з'ясування всіх обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції.

Кримінальне провадження розслідується за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Читайте також: На Буковині прикордонник після конфлікту вдарив офіцера ножем у спину, - ДБР