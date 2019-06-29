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29.06.19 15:09

На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР. ФОТО

Слідчі ДБР проводять розслідування обставин смерті затриманого у відділі поліції в Костянтинівці Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР 01

За попередньою інформацією, 27 червня в одному зі службових кабінетів Костянтинівського ВП ГУ Нацполіції в Донецькій області перебував 28-річний чоловік, затриманий за підозрою у скоєнні грабежу. Під час проведення допиту підозрюваний, на якому були одягнені кайданки, вихопив у поліцейського табельну вогнепальну зброю та вистрілив у себе, внаслідок чого помер.

На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР 02

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Проводиться комплекс невідкладних слідчих дій для з'ясування всіх обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції.

На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР 03

Кримінальне провадження розслідується за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

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