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29.06.19 15:20

У Донецькій області відремонтували пошкоджений водопровід Горлівка-Торецьк

У Донецькій області закінчено ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженої частини водопроводу Горлівка-Торецьк, систему заповнюють водою.

У Донецькій області відремонтували пошкоджений водопровід Горлівка-Торецьк

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"О 17:45 28 червня ремонтні роботи пориву водопроводу завершено і відновлено роботу насосної станції. Станом на 7:00 29 червня відбувається заповнення системи водою", - йдеться в повідомленні.

Порив водопроводу діаметром 900 мм у Горлівці (тимчасово непідконтрольна територія України) стався напередодні 28 червня. Без централізованого водопостачання перебувало населення міст Торецьк, Залізне, смт Північне та Південне (близько 43 тис. людей).

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