Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Наряд саме перевіряв прилеглу до пункту пропуску ділянку кордону, коли троє порушників намагались подолати загороджувальний паркан. Військовослужбовці негайно доповіли до підрозділу і розпочали огляд місцевості.

Алгоритм пошукових дій спрацював бездоганно – під час відпрацювання зворотнього сліду "мандрівників" неподалік від місця їхнього затримання в очереті правоохоронці виявили ще чотирьох подільників. Частина чоловіків мали при собі документи, всі назвалися громадянами Союзу Коморських Островів.

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Наразі триває розбір і встановлення всіх деталей справи, зокрема обставин прибуття іноземців в Україну та осіб причетних до їхнього переправлення за кордон.

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За спробу незаконного перетинання державного кордону України, вчинену групою осіб, іноземцям загрожує штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та примусове повернення до країни походження. Рішення у справі ухвалюватиме суд.