Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.06.19 16:48

Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сьогодні вранці неподалік пункту пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні прикордонний наряд затримав 7 нелегалів із Коморських Островів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба 01

Наряд саме перевіряв прилеглу до пункту пропуску ділянку кордону, коли троє порушників намагались подолати загороджувальний паркан. Військовослужбовці негайно доповіли до підрозділу і розпочали огляд місцевості.

Алгоритм пошукових дій спрацював бездоганно – під час  відпрацювання зворотнього сліду "мандрівників" неподалік від місця їхнього затримання в очереті правоохоронці виявили ще чотирьох подільників. Частина чоловіків мали при собі документи, всі назвалися громадянами Союзу Коморських Островів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Студенти" з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба 02

Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба 03

Наразі триває розбір і встановлення всіх деталей справи, зокрема обставин прибуття іноземців в Україну та осіб причетних до їхнього переправлення за кордон. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Були здивовані", - прикордонники виявили двох нелегалів із Бангладеш, які замість Франції випадково потрапили в Україну. ФОТО

Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" після внутрішньої перевірки відкликала кандидата-мажоритарника Огньова

За спробу незаконного перетинання державного кордону України, вчинену групою осіб, іноземцям загрожує штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та примусове повернення до країни походження. Рішення у справі ухвалюватиме суд.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100