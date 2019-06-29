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29.06.19 16:15

У лікарні померла друга постраждала від падіння дерева на базі відпочинку в Харківській області

У харківській лікарні сьогодні вдень померла 27-річна дівчина, яка постраждала через падіння дерева напередодні на території бази відпочинку в смт Старий Салтів (Харківська обл.).

У лікарні померла друга постраждала від падіння дерева на базі відпочинку в Харківській області

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в Департаменті комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області в суботу.

Таким чином, кількість загиблих від падіння дерева збільшилася до двох осіб.

Як повідомлялося, вдень 28 червня через порив вітру на території бази відпочинку впало дерево і придавило трьох людей. 48-річна жінка померла відразу, а 27-річна дівчина і 28-річний чоловік зазнали численних тяжких ушкоджень та були доправлені в реанімаційне відділення лікарні в Харкові.

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