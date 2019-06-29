"Я пішов у школу, коли мені було 2 роки", - Гройсман

Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я пішов до школи, коли мені було 2 роки. Хоч це і звучить як жарт, але це жарт тільки наполовину. Моя мама була вчителькою. І не тільки мама, більша частина родини, починаючи з діда - педагоги.

Із самого дитинства я не тільки зрозумів, а й відчув, що таке освіта. Що це важка праця для вчителів і фундамент усього наступного життя для дитини. Намагався завжди запитувати себе, чим я можу допомогти, щоб освіта ставала кращою.

Як тільки я прийшов працювати в Парламент, потім в уряд для мене було вкрай важливо розпочати системні зміни в освіті.

І ось ми підбиваємо підсумки першого року впровадження Нової Української школи. У реформу середньої освіти вже вклали близько 7 млрд грн. А це нове обладнання, нові підходи до навчання дітей та стажування вчителів. Далі реформа має охопити всю середню школу", - повідомив Гройсман.

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