Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організована група осіб, пов’язана із міжнародними злочинними угрупованнями, налагодила постачання в Україну з інших країн цигарок відомих світових брендів поза митним контролем без сплати відповідних обов’язкових платежів. Надалі ділки планували транспортувати продукцію до країн Євросоюзу через державний кордон у Закарпатській області, частину реалізувати на "чорному" ринку в нашій країні.

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Під час проведення санкціонованих обшуків на нелегальній "оптовій базі" в прикордонному районі Закарпаття, яка використовувалась контрабандистами для накопичення товару та формування вантажів, правоохоронці вилучили понад десять тисяч коробів цигарок різних марок та виробників без марок акцизного податку та без відповідних документів. Орієнтована вартість вилученої продукції становить близько сімдесяти мільйонів гривень. Крім того виявлено тринадцять вантажних автомобілів, які переміщали підакцизну продукцію.

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Це найбільша партія контрабандних цигарок, вилучених СБУ за всю історію Незалежності України.







Тривають невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 364 Кримінального Кодексу України для виявлення корупційних зв’язків між організаторами контрабандного каналу та посадовими особами контролюючих органів на державному кордоні.

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