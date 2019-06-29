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29.06.19 19:53

Найманці РФ обстріляли окуповані Пікузи і намагаються звинуватити ЗСУ, - українська сторона СЦКК. КАРТА

Найманці РФ намагаються звинуватити підрозділи Об'єднаних сил в обстрілі населеного пункту Пікузи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ обстріляли окуповані Пікузи і намагаються звинуватити ЗСУ, - українська сторона СЦКК 01

У щоденному звіті СММ ОБСЄ опубліковано інформацію про факт обстрілу будинків у Пікузах, що на не підконтрольній урядові України території:
"26 червня спостерігачі прибули на місце події, де у дворі Будинку культури зафіксували чотири величезні вирви. Крім того, від осколків була посічена стіна цієї ж двоповерхової будівлі. На думку представників Місії, вирви утворилися внаслідок розриву мінометних мін 82-мм калібру, начебто випущених із західного напрямку.
Поряд з тим, на вулиці Ахматової 37, на подвір’ї співробітники патруля виявили підривник і хвостовик реактивної гранати. Від ударної хвилі у нежитловому будинку були пошкоджені вікна і віконні ставні. Зі слів місцевих мешканців, обстріл стався вранці 26 червня.

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На підставі даних української сторони СЦКК, вогнева активність підрозділів ЗС України та збройних формувань РФ у районі населеного пункту Пікузи, вказує на те, що 26 червня противник двічі відкривав вогонь, а саме о 17:40 та 18:25. Українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Отже, враховуючи зазначені часові показники, причетність українських армійців до  інциденту не підтверджується.
Провокаційні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації спрямовані виключно на дискредитацію підрозділів Об’єднаних сил в очах мирного населення, - зазначили в СЦКК.

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