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29.06.19 20:12

Терористи не виконують домовленості і тримають військових на своєму блокпосту в Станиці Луганській, - голова РДА Золкін

Наступного тижня в Станицю Луганську має прибути спеціальна урядова комісія. Вона визначить перелік потреб прифронтової території і шляхи вирішення поточних проблем.

Терористи не виконують домовленості і тримають військових на своєму блокпосту в Станиці Луганській, - голова РДА Золкін

Про це рішення президента повідомив представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Водночас, керівник Станично-Луганської адміністрації заявив, що попри відведення українських військ терористичні формування наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту.

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Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і звсобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.

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